Le Phenom 300MED d'Embraer reçoit la certification de la FAA et de l'EASA

La solution d'évacuation médicale, qui est disponible pour les avions neufs et en service, est exclusivement installée par l'organisation Services & Support d'Embraer, qui est la mieux classée, ce qui garantit la plus haute qualité, fiabilité et expérience de service directement du fabricant.

L'intérieur aéromédical du Phenom 300MED a été spécifié par Embraer et développé et certifié par le fournisseur de services d'ingénierie umlaut, qui fait partie d'Accenture, en utilisant des équipements Aerolite. Aerolite a développé l'unité de soins intensifs (ICU) spécifiquement pour le Phenom 300MED. Conformément aux exigences de certification, umlaut a effectué un test d'évacuation pour confirmer que deux patients entièrement handicapés pouvaient être évacués.

Le Phenom 300MED, a reçu le certificat de type supplémentaire (STC) de l'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) et de l'agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (EASA). Le Phenom 300MED est une solution unique d'évacuation médicale pour les avions de la série Phenom 300, le jet léger le plus vendu au monde, depuis dix années consécutives. Le STC a été effectué au centre de service d'Embraer à Fort Lauderdale, en Floride, et sera exploité par le client de lancement, l'opérateur de charters à la demande Grandview Aviation.

Phenom 300MED : plateforme premium pour vols médicaux

Le Phenom 300MED bénéficie de l'héritage de la plate-forme, à savoir la meilleure pressurisation de cabine de sa catégorie, de faibles coûts d'exploitation, une grande flexibilité de mission, une avionique de pointe, ainsi que ses capacités de vitesse et de portée. Avec une altitude cabine de 6 600 pieds, la meilleure de sa catégorie, les passagers et l'équipage bénéficient de plus d'oxygène dans la cabine. Cette caractéristique équivaut à une expérience de vol plus saine, ce qui est essentiel pour le personnel médical et les soins aux patients.

Embraer et umlaut ont développé un ensemble complet d'alternatives de configuration pour le Phenom 300MED. Ces alternatives de configuration comprennent une ou deux civières, la possibilité de transporter un incubateur et des équipements médicaux supplémentaires. L'avion est également doté d'un habillage et d'une finition de qualité hospitalière. En tant que solution d'évacuation médicale spécialement conçue, créée en collaboration avec les principales entreprises du secteur, le Phenom 300MED est conçu pour être rapidement et facilement configuré afin de répondre aux différents besoins des prestataires de soins et des patients. L'avion est également conçu dans un souci d'agilité, capable de se convertir entre un intérieur exécutif et un intérieur Medevac en seulement 5 heures.

L'avion se distingue également par l'intégration d'équipements médicaux Aerolite. Aerolite est un leader dans la conception, l'ingénierie, la production et l'installation d'intérieurs médicaux aériens. Avec plus de 500 Medevac interiors livrés, l'entreprise offre le mélange idéal d'équipements pour la mission.