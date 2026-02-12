Le Pérou choisit le F-16 Block 70 face aux Rafale et Gripen

Alors que le Rafale étend ses ailes en Inde, celles-ci se ferment au Pérou. Lima cherche à moderniser sa flotte d'avions de combat, actuellement basée sur une poignée de Mirage 2000 et MiG-29. Comme annoncé par La Tribune , Ernesto Alvarez Miranda, premier ministre péruvien, a confirmé la sélection de l'appareil de Lockheed. En vue de cette sélection, le Département d'Etat américain avait déjà publié l'autorisation d'un potentiel contrat en vue d'acquérir jusqu'à :

10 F-16C Block 70 (monoplaces)

2 F-16D Block 70 (biplaces)

12 missiles air-air longue portée AIM-120C-8 AMRAAM

12 missiles air-air courte portée AIM-9X Block II Sidewinder

des pods de désignation et de reconnaissance AN/AAQ-28 Litening

Le Pérou deviendra ainsi le troisième pays sud-américain à utiliser des F-16. Cependant, le Venezuela utilise encore la variante de base du Fighting Falcon. L'Argentine utilise depuis la fin d'année 2025 des F-16 AM/BM modernisés mais de seconde main. La Force aérienne argentine devrait détenir 24 F-16 ex-danois sont attendus.

En dehors du Rafale, cette sélection écarte aussi le Gripen E/F de Saab. L'appareil suédois avait pourtant une longueur d'avance sur ses concurrents français et américains : en septembre 2025, Dina Boluarte, président péruvien, avait annoncé la sélection Gripen, à hauteur de 24 avions pour un coût estimé à 3,5 milliards de dollars.