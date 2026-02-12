Le Pérou choisit le F-16 Block 70 face aux Rafale et Gripen

Le Pérou a sélectionné le F-16 Block 70 pour remplacer ses avions de combat Mirage 2000 et MiG-29. Deux autres appareils étaient dans la course : le Rafale de Dassault Aviation et le Gripen E de Saab.
Alors que le Rafale étend ses ailes en Inde, celles-ci se ferment au Pérou. Lima cherche à moderniser sa flotte d'avions de combat, actuellement basée sur une poignée de Mirage 2000 et MiG-29. Comme annoncé par La Tribune, Ernesto Alvarez Miranda, premier ministre péruvien, a confirmé la sélection de l'appareil de Lockheed. En vue de cette sélection, le Département d'Etat américain avait déjà publié l'autorisation d'un potentiel contrat en vue d'acquérir jusqu'à :
Le Pérou deviendra ainsi le troisième pays sud-américain à utiliser des F-16. Cependant, le Venezuela utilise encore la variante de base du Fighting Falcon. L'Argentine utilise depuis la fin d'année 2025 des F-16 AM/BM modernisés mais de seconde main. La Force aérienne argentine devrait détenir 24 F-16 ex-danois sont attendus.
En dehors du Rafale, cette sélection écarte aussi le Gripen E/F de Saab. L'appareil suédois avait pourtant une longueur d'avance sur ses concurrents français et américains : en septembre 2025, Dina Boluarte, président péruvien, avait annoncé la sélection Gripen, à hauteur de 24 avions pour un coût estimé à 3,5 milliards de dollars.
