Le nouveau pod de guerre électronique du F-18 Growler

IOC fin 2021

L’US Navy vient d’annoncer que le nouveau pod de brouillage embarqué de Raytheon, l'AN/ALQ-249, avait conclu avec succès sa campagne d'essais en vol, effectuant plus de 3200 heures de tests. Sa production initiale devrait prochainement débuter pour une IOC (Initial Operationnal Capability) escomptée d’ici la fin 2021. Le premier vol d'essai de ce nouveau pod, doté d'une architecture ouverte pour lui permettre d'évoluer plus rapidement, avait eu lieu sur la base d'essais de Patuxent River dans le Maryland le 7 août dernier, puis à Point Mugu en Californie. Une rupture technologique prise très au sérieux par les industriels Français comme le démontre un "White Paper" publié récemment par le blog Méta-Défense, et appelant au financement d'une capacité de guerre électronique offensive sur le Rafale. Une capacité abandonnée par l'Armée de l'Air qui comptait précisément sur celle des Américaines en cas d'offensive aérienne.

Exit l’AN/ALQ-99

Le pod NGJ-MB remplacera progressivement l’AN/ALQ-99 sur les EA-18G "Growler" d'attaque électronique, dont le développement remontait à la guerre du Vietnam pour équiper les avions EA-6B Prowler destinés à neutraliser les systèmes SAM soviétiques, puis le F-111. Malgré une modernisation constante et son intégration sur le Growler avec les récepteurs de guerre électronique AN/ALQ-218 en bout d'ailes, l’AN/ALQ-99 avait la fâcheuse tendance à perturber dans certaines situations le radar AESA de pointe avant AN/APG-79 de l'EA-18 G, rendant son utilisation délicate. Mais surtout, il n'était plus en mesure de faire face aux nouvelles menaces émergentes, avec la multitude des fréquences utilisées et l'évitement automatique et agile des bandes brouillées qui sont désormais déployées sur les radars qui supportent les bulles d'interdiction adverses. Une préoccupation majeure pour les Finlandais dans le cadre de la compétition HX destinée à remplacer leurs 55 avions de combat. Il y a quelques mois Washington a en effet autorisé la vente par FMS dans le cadre de l'offre de Boeing qui s'élève à 14,7 G$, de 14 EA-18G pour permettre à Helsinki qui en avait fait la demande, de pénétrer les bulles de déni d'accès A2/AD Russes.

Next Generation Jammer – Mid Band

Nouveau système de guerre électronique intégré dans un pod externe, l'AN/ALQ-249 (V)1 brouille, perturbe et dégrade les senseurs adverses à distance de sécurité (brouillage Stand-Off), comme les communications mais principalement les radars de défense sol-air. 3 pods seront ainsi prochainement mis en œuvre pour traiter parallèlement les hautes, moyennes et basses fréquences. La Russie, la Chine et l'Iran ont en effet investi dans des radars HF/UHF/VHF pour détecter les appareils furtifs américains (F-35, F-22, B-2, drones), et dont les longueurs d'ondes "résonnent" sur ces plateformes. Ainsi les Russes s'appuient sur des radars de contre furtivité comme le Rezonans, les Nevo SVU, UY, ou M, le Kasta 2E2, le Vostok E Bielorusse ... y compris pour soutenir le système S-400. Une modernisation de l’EA-18G « Growler » est également envisagée au niveau notamment de son récepteur large bande, afin de conserver sa supériorité dans les environnements électromagnétiques complexes.