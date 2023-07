Le nouveau fer de lance de l'armée pakistanaise : le drone de combat AKINCI TİHA

Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Pakistan et la Turquie, l'acquisition par le Pakistan du drone de combat AKINCI SİHA est un jalon important. Ces dernières années, les deux nations ont consolidé leurs liens de défense, avec la Turquie fournissant des équipements militaires et une formation à son allié du sud de l'Asie. L'arrivée du drone AKINCI SİHA marque un pas en avant majeur dans cette relation et souligne l'engagement du Pakistan à moderniser ses capacités de défense aérienne.