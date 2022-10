Le NGAD vers la phase du combat collaboratif

Depuis 2019, le démonstrateur de chasseur de 6ème génération développé dans le cadre du programme "Next Generation Air Dominance" réalise des essais au sol et en vol. Mais le futur avion de combat américain s'intègre dans une famille de systèmes et sera donc accompagné par différents modèles de drones.

Un système de systèmes Destiné à soutenir, voir même à remplacer les F-22 Raptor de l'US Air Force ainsi que les F-18 de l'US Navy à partir de 2030, le futur avion de combat de 6ème génération sur lequel travaille le trio Lockheed Martin, Northrop Grumman et Boeing s'intègrera dans une