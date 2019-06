Le monde selon Boeing

Boeing a profité du Salon du Bourget pour présenter la version 2019 de ses prévisions annuelles pour l’aviation commerciale (CMO – Commercial Market Outlook). Ces prévisions à 20 ans évaluent de façon approfondies les évolutions du marché de l’aviation commerciale et les services connexes. Selon ce CMO, l’augmentation conjuguée du nombre de passagers transportés et du nombre d’avions mis hors service nécessitera l’acquisition de 44 040 appareils neufs d’une valeur de 6 800 milliards de dollars au cours des deux prochaines décennies. Ces chiffres représentent une hausse de 3 % par rapport aux prévisions de l’année dernière. La flotte mondiale d’avions commerciaux exigera des prestations de services évaluées à 9 100 milliards de dollars, ce qui, au total, représente un marché total (ventes et services) dépassant 16 000 milliards de dollars d’ici à 2038.

S’agissant des livraisons d’avions neufs, les responsables des prévisions estiment que 44 % des appareils viendront remplacer des avions vieillissants, les autres appareils servant à absorber la croissance du trafic. Les besoins des compagnies pour les monocouloirs sont évalués à 32 420 nouveaux appareils alors que le segment des gros porteurs est évalué à 8 340 nouveaux avions.