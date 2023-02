Le Missile hypersonique américain HAWC

Le missile de Lockheed Martin, équipé d'un scramjet de Aerojet Rocketdyne, a clôturé un programme qui a accompli tous ses objectifs initiaux. C'était le dernier test de vol pour HAWC, qui fournit des données critiques pour informer les efforts de maturité de la technologie hypersonique du Air Force Research Laboratory (AFRL).

"Ce vol de ce mois ajoute un point d'exclamation au programme de tests de vol hypersonique aéroporté le plus réussi de l'histoire des États-Unis", a déclaré Walter Price, un député de l'Air Force pour le programme HAWC. "Les choses que nous avons apprises de HAWC amélioreront certainement les capacités futures de l'US Air Force."

Des vitesses supérieures à Mach 5

Le missile de Lockheed Martin a encore volé à des vitesses supérieures à Mach 5, à une altitude supérieure à 60 000 pieds et à une distance supérieure à 300 milles marins. Ce dernier vol a démontré des capacités et une performance améliorées. Le portefeuille hypersonique du pays dispose désormais de deux conceptions de missile hypersonique aéroporté faisables (Lockheed Martin et Raytheon) à améliorer et à maturer à l'avenir.

"Le programme HAWC a créé une génération de nouveaux ingénieurs et scientifiques hypersoniques", a déclaré Andrew "Tippy" Knoedler, le responsable du programme HAWC. "HAWC a également apporté une riche data et des progrès à la communauté hypersonique aéroportée. Les équipes industrielles ont attaqué le défi des véhicules alimentés par un scramjet avec sérieux, et nous avons eu la détermination et la chance de faire fonctionner."

Même si le programme HAWC a achevé la phase finale du programme, il reste encore des données à analyser et plus d'opportunités pour maturer la technologie. DARPA prévoit de poursuivre cette maturité dans le programme More Opportunities with HAWC (MOHAWC) en construisant et en faisant voler davantage de véhicules qui s'appuient sur les avancées de HAWC. Ces missiles élargiront l'enveloppe de fonctionnement du scramjet et fourniront des technologies pour les programmes futurs.

"Nous avons eu notre part de difficultés", a déclaré Knoedler. "Malgré une pandémie, une chaîne d'approvisionnement tendue, nos partenaires industriels ont continué d'avancer...en atténuant les risques là où ils le pouvaient et en acceptant les autres. Ils ont tenu leurs promesses, prouvant ainsi la faisabilité du concept."