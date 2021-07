Le ministère russe de la défense pressé de recevoir les « Okhotnik »

Accélérer le rythme

Le ministère russe de la défense a demandé aux entreprises impliquées dans le développement de l'UCAV ailier du Su-57, le S-70 « Okhotnik » (« chasseur » en russe) d’accélérer les essais, mais également la production et la livraison. Actuellement, le « Okhotnik » est testé à Novosibirsk. Selon le directeur de OAK, Youri Slyoussar, l’armée de l’air recevra ses premiers exemplaires non pas en 2025 - comme initialement prévu- mais dès 2024 comme exigé par le Kremlin plus tôt dans l'année.

Entreprises impliquées

Le drone a été mis au point par le bureau d’étude Sukhoi. L’usine « Tchkalov » de Novosibirsk construit les prototypes, et sera chargée de la production en série. Le consortium KRET fournit le radar, les systèmes de guerre électronique, et pourrait installer son nouveau système de navigation inertielle « BINS-SP-B », présenté au salon « Armiya-2020 ».

Où en est le S-70 ?

Sukhoi a produit en 2018 trois prototypes pour les essais au sol, dont un pour les premiers essais de bombardement le S-70-1. L’usine de Novosibirsk construit désormais trois nouveaux prototypes (S-70-2, S-70-3 , S-70-4) dont le premier, S-70-2 (qui serait une version améliorée du S-70-1, avec des modifications relatives à certains équipements avioniques) sera testé fin 2021. Pourquoi un tel empressement des dirigeants russes ? Une hypothèse évoquée non seulement par la presse locale mais également par une monographie du MGIMO (le Sciences-Po et Langues'O russe) publiée en 2018 est qu’un conflit majeur pourrait survenir dès 2025-2026 ...