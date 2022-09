Le ministre des Armées détaille son plan pour l'économie de guerre

Production deux fois plus rapide pour les canons Caesar

Relocaliser en France les composants critiques, éventuellement les programmes, et surtout, simplifier au maximum pour raccourcir les temps des productions (et augmenter leur volume) : la synthèse d’une réunion historique associant les quatre chefs d’états-majors, le SGDSN, le DGA, les principaux maîtres d’œuvres et les quatre groupements professionnels (CIDEF, GICAT, GICAN, GIFAS). Dans sa brève conférence de presse à l’issue de près de trois heures de réunion, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a surtout évoqué la situation de la fabrication des canons Caesar (qui doivent devenir deux fois plus rapides à fabriquer, parfois c’est trente mois, c'est aujourd'hui 24, ce devra être 12 mois) et de leurs obus (quasiment trois fois plus vite, au lieu de neuf mois). A l’industriel (ici Nexter) d’optimiser ses cadences sur des composants qui ne sont pas en tension (pas plus que l’outil industriel). Et de limiter aussi les versions, même si en temps de paix c’est un levier pour trouver des clients.

Plus compliqué dans l'aéronautique

Ce sera plus compliqué dans l’aéronautique, où les produits sont bien plus complexes (entre deux et trois ans d’attente) du fait d’approvisionnements de long terme. On ne peut pourtant pas dire que ces dernières années les industriels ont manqué d'idées (mais plutôt d'écoute). Au début du COVID, MBDA avait ainsi proposé à la DGA de développer une politique de stocks avec des composants déjà pré-assemblés permettant une remontrée plus rapide des stocks étatiques en cas de crise. L’idée n’avait pas, à l’époque, été retenue (faute de volonté de mobiliser des budgets étatiques, alors que pourtant le budget des armées est en hausse continue depuis 2017). Le ministre des Armées a finalement reconnu que c’est pourtant ce qu’il faut faire : seule inconnue, qui prend en compte le financement. Puisque les priorités se bousculent.

Missiles Exocet, Mika, Akeron

Autre problématique, certaines chaînes ne sont plus actives, et il est quasi-impossible de les relancer à un coût supportable. Dans les chaînes actives qui pourraient faire du bien aux stocks (faméliques) de munitions, l’Exocet, le MICA (disponible en 2026 en version NG), l’Akeron. Les cibles actuelles de ce programmes (à moins de 2000 missiles) ne semblant pas vraiment raccord avec la haute intensité. Pas beaucoup de Meteor non plus à se mettre sous la dent, mais le missile est fabriqué en... Grande-Bretagne. Le ministre ne l’a pas non plus explicitement cité, mais une des façons de s’équiper est aussi, avec l’autorisation des clients exports concernés, de faire des ponctions sur chaîne (non plus dans nos propres armées, mais pour elles). Un industriel reconnaît que sur le principe, rien ne l’interdit. Sauf « le contrat qui nous lient à nos clients : les états devront s’arranger entre eux ».

Remettre sur pied la défense sol-air

Le ministre veut aussi « simplifier les procédures administratives », à l’origine pour de « bonnes raisons du temps de paix (…) On doit savoir prendre quelques risques ». Air & Cosmos l’avait aussi rappelé dès le printemps (et dans le prochain hors-série opérations à sortir dans quelques jours), la défense sol-air (DSA) doit être remise sur pied. Le ministre a même cité l’importance de protéger le Balargone. Là aussi, les palabres des derniers mois (le caractère désuet des Crotale NG est connu depuis des années) n’ont pas permis d’avancer sur l’acquisition accélérée de VL Mica : il faut désormais avancer, et vite. La DSA figure avec le Caesar et ses obus dans les 10 armements prioritaires : les sept autres n'ont pas été dévoilés. On y trouve notamment les drones, particulièrement les munitions rôdeuses, domaine dans lequel la France n'a toujours pas réussi à briller. Une deuxième réunion est planifiée dès le mois d’octobre.