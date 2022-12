Le ministère des Armées reçoit son 20e avion Airbus A400M

Airbus A400M dispose des dernières avancées

Le 20ème Airbus A400M français dispose des dernières avancées certifiées par la DGA et les autorités de navigabilité militaires des six autres Nations de la coopération. Il bénéficie de la capacité de suivi de terrain automatique à très basse altitude sans visibilité, une première mondiale pour un avion de transport qui témoigne de l’excellence européenne en matière d’innovation. Cette capacité constitue un atout majeur en permettant l’entrée en basse altitude et en conditions météorologiques très dégradées de troupes ou de matériels sur un théâtre d’opérations. L’aéronef dispose par ailleurs de la suite d’autoprotection au dernier standard pour un meilleur engagement tactique en milieu contesté pour ses missions d’aérolargage de matériels, de parachutistes, ou encore de poser d’assaut sur tout type de terrain.

Enfin, l’aéronef met à disposition de l’équipage une large panoplie de capacités d’aérolargage. Il permet le largage mixte de charges par gravité et par éjection, mais aussi le largage conjugué de matériels par l’issue axiale et de parachutistes par les issues latérales. L’usage dans ce dernier cas du raswedge, plate-forme positionnée sur la rampe à l’arrière de l’appareil, permet de larguer 4 tonnes par l’issue axiale, ce qui améliore considérablement la quantité de matériels, de vivres et d’eau pouvant accompagner les parachutistes, tout en allégeant considérablement leur charge individuelle.

L’équipe de programme et l’industrie travaillent au parachèvement de la certification des dernières capacités tactiques

Tous les aéronefs livrés depuis ce début d’année sont fournis dans un standard matériel final de développement. L’équipe de programme et l’industrie travaillent au parachèvement de la certification des dernières capacités tactiques relatives notamment à l’automatisation complète des largages, aux largages à très haute altitude et au ravitaillement en vol d’hélicoptères. Avion de transport militaire tactique doté d’une allonge stratégique, l’A400M Atlas permet aujourd’hui à l’armée de l’Air et de l’Espace de réaliser des missions régulières sur tous les théâtres d’opérations extérieures et les implantations outre-mer.