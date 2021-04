Le mini-hélicoptère Ingenuity a volé sur Mars !

Deux semaines de suspense

Déposé le 3 avril dernier par l’astromobile Perseverance, elle-même arrivée le 18 mars précédent au milieu du cratère Jezero de Mars, Ingenuity, le petit hélicoptère solaire de la Nasa, faisait durer le suspense depuis deux semaines.

Après des craintes à propos de l’antenne de communication, c’est l’arrêt prématuré du premier test de son rotor, le 10 avril, qui avait nécessité une mise à jour du logiciel de bord.

« C'est réel, c'est réel ! »

L’engin de 1,8 kg a finalement effectué, le 19 avril à 10h15 UTC, le premier vol d’un plus lourd que l’air depuis un autre astre.

A l’aide de ses pales superposées de 1,2 mètre de long, qui tournent à une vitesse comprise entre 2 400 et 2 900 rotations par minute (soit cinq fois plus rapide qu’un hélicoptère sur Terre), Ingenuity s’est élevé de 3 mètres environ, et a effectué un vol stationnaire d’une trentaine de secondes.

Les données de télémesure confirmant le vol ont été reçues vers 12h45 (heure de Paris) par le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, en Californie.

C’est ensuite une image en noir et blanc montrant l’ombre de l’hélicoptère sur le sol de la planète rouge qui est parvenue au centre de contrôle, puis une vidéo couleur du vol prise à distance par l’astromobile Perseverance.

« This is real, this is real! » (C'est réel, c'est réel !), s’est alors écriée MiMi Aung, la cheffe de projet Ingenuity au JPL, présente au centre de contrôle, avant de déchirer le discours préparé en cas d’échec.

Le succès d’Ingenuity est l’aboutissement de six ans de travail, rappelle-t-elle.

Des frères Wright à Ingenuity

La Nasa n’a pas hésité à comparer l’exploit réalisé par Ingenuity avec le premier vol motorisé des frères Wright, dont un morceau de tissu de l’avion Flyer utilisé le 17 décembre 1903 a été embarqué sur petit hélicoptère.

A noter que la photographie servant à illustrer la comparaison n’est autre que celle (retouchée) du… premier vol officiel d'un kilomètre d’un aéroplane en circuit fermé, effectué le 13 janvier 1908 par le Français d'Henri Farman à Issy-les-Moulineaux, à bord d'un biplan Voisin.

Nouvelle tentative dans trois jours

Quatre voire cinq autres tentatives de décollage de l’hélicoptère sont à nouveau prévues par la Nasa.

Le prochain est attendu autour du 23 avril.

Il s’agira cette fois d’atteindre 5 mètres de hauteur, et d’effectuer des déplacements latéraux.