Le Maroc renforce sa puissance dans le Maghreb avec 24 Hélicoptères Apache AH-64E de Boeing

Lancement de la production des Apache AH-64E pour le Maroc

Boeing a débuté la production de 24 hélicoptères d'attaque Boeing AH-64E Apache Guardian pour le Maroc, a annoncé le fabricant le 13 novembre. Ce lancement de travail, effectué dans l'usine de Mesa en Arizona, survient trois ans et demi après la signature du contrat de Ventes Militaires à l'Étranger (FMS) en juin 2020, pour une valeur non divulguée. Les livraisons sont prévues pour débuter en 2024.

Détails techniques et armements des Apache AH-64E

Selon l'approbation du Département d'État américain pour cette acquisition, les nouveaux Apache du Maroc seront armés de missiles air-surface AGM-114L/R Hellfire de Lockheed Martin, de kits de roquettes guidées par laser APKWS de BAE Systems, ainsi que de plus de 5 000 roquettes de 70 mm. Des missiles air-air AIM-92H Stinger de Raytheon sont également inclus. Les Apaches seront également équipés de contre-mesures défensives, ainsi que de l'équipement Manned-Unmanned Teaming-2 (MUMT-2) pour le contrôle à bord de véhicules aériens sans pilote (UAV).

Renforcement de la puissance aérienne du Maroc dans le Maghreb

L'Armée de l'Air Royale Marocaine (RMAF), qui gère tous les moyens aériens militaires du pays, ne dispose actuellement pas d'hélicoptère d'attaque dédié. Les 24 hélicoptères Aérospatiale SA342L Gazelle actuellement utilisés dans un rôle d'attaque légère ont été acquis en 1978 et nécessitent un remplacement. L'intégration des Apache AH-64E marquera un renforcement significatif de la puissance aérienne du Maroc et une modernisation de ses capacités de combat.L'acquisition de ces hélicoptères Apache AH-64E représente un tournant majeur pour les forces armées marocaines. Non seulement cela modernisera leur flotte aérienne, mais cela augmentera également leur capacité à répondre aux diverses menaces régionales, soulignant ainsi l'engagement du Maroc dans la modernisation et le renforcement de ses capacités de défense.



Mots clés: Boeing, Apache AH-64E, Maroc, Production, Mesa, Arizona, Ventes Militaires à l'Étranger (FMS), Armement, Lockheed Martin AGM-114L/R Hellfire, BAE Systems APKWS, Roquettes de 70 mm, Raytheon AIM-92H Stinger, Contre-mesures défensives, Manned-Unmanned Teaming-2 (MUMT-2), UAVs (Véhicules Aériens Sans Pilote), Armée de l'Air Royale Marocaine (RMAF), Aérospatiale SA342L Gazelle, Modernisation militaire.