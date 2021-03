Le low-cost FlyPop compte opérer depuis le Royaume-Uni vers l’Inde

Des vols depuis le Royaume-Uni vers l’Inde

La compagnie low-cost britannique FlyPop a pour projet de proposer prochainement un service de vol long-courrier vers Amritsar et Ahmeddabad (Inde) depuis le Royaume-Uni, comme l’a indiqué le fondateur de la compagnie M. Nino Singh Judge. La société n’exclut pas de couvrir d’autres villes indiennes à l’avenir.

Hésitations et négociations

Le projet des vols vers l’Inde n’est pas encore définitivement tranché, plusieurs points restent en suspens. FlyPop n’a pas encore décidé si elle débutera les vols dès juillet 2021, ou si elle attendra la certification, et démarrer en octobre. La compagnie doit également déterminer à partir de quel aéroport britannique ses vols partiront. Heathrow a été exclu, à cause des taxes aéroportuaires trop élevées. FlyPop est en négociations avec les aéroports de Londres Stansted, Londres Gatwick, et Birmingham International. D’autres négociations sont en cours avec Airbus et Boeing, pour obtenir près de 10 appareils en leasing.

Des ambitions internationales

Le fondateur de FlyPop a également indiqué souhaiter étendre les activités de l’entreprise à d’autres zones géographiques. L’Amérique du Nord, les Caraïbes, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.