Le loueur Avolon veut reprendre 40 Boeing 737 MAX

Des livraisons entre 2027 et 2030 pour les 40 Boeing 737 MAX

Le loueur irlandais Avolon vient de s'engager sur une future commande pour 40 Boeing 737 MAX supplémentaires. Avolon ne précise pas si le total porte sur des achats fermes uniquement ou si des options ou droits d'achat sont inclus. De même, le ou les modèles choisis ne sont pas précisés. Ce qui est courant chez les loueurs. Les livraisons des appareils sont programmées entre 2027 et 2030.

Avolon a encore 31 Boeing 737 MAX à réceptionner

Depuis 2012, Avolon a commandé ferme 100 Boeing 737 MAX aux côtés de sept Boeing 787-9. Restent encore deux 787-9 ainsi que 31 Boeing 737 MAX à réceptionner.

Les actionnaires chinois doivent donner leur feu vert

Avant de passer à la concrétisation de cette commande, le principal actionnaire d'Avolon, Bohai Leasing doit obtenir le feu vert de ses actionnaires dont les principaux sont : Hainan Traffic Administration Holding Co., Ltd. (30.2%), Tianjin Yanshan Equity Investment Fund Co., Ltd. (7.75%), Guangzhou Chengtou Investment Co. Ltd. (6.6 %), China Fund Management Co., Ltd. (6.6 %) et Jiangsu Ruihua Investment Holding Group Co. Ltd. (4.54 %).