Le lanceur lunaire de la Nasa vole enfin !

Suspense jusqu’au bout

« Décollage d'Artemis 1 ! Nous nous envolons ensemble, vers la Lune et au-delà », s’est écrié le commentateur de la chaîne Nasa TV, au moment du départ du mégalanceur lunaire SLS (Space Launch System) de la Nasa.

L’événement est (enfin) intervenu le 16 novembre à 6 h 47 UTC (1 h 47, heure du Centre spatial Kennedy, en Floride), dans une lumière aveuglante et un bruit de fureur.

Le compte à rebours qui avait précédé (le troisième depuis le 29 août) s’était encore montré plein de suspense, avec une nouvelle fuite d’hydrogène (nécessitant l’intervention d’urgence d’une équipe de réparation), et la déconnexion d’un câble Ethernet d’un radar de suivi (qu’il a fallu rapidement reconfigurer).

Ces problèmes avaient entraîné 43 minutes de retard (dans une fenêtre de deux heures).

De nombreuses frayeurs

Le SLS revient de loin : on ne compte plus les avaries rencontrées depuis plusieurs mois, entre fuites intempestives d’hydrogène, reports météo, interrogations sur l’état des batteries du système de destruction, approche de la date de péremption des propulseurs d’appoint, et finalement le passage de l’ouragan Nicole.

Malgré des rafales de vent qui ont dépassé la limite des niveaux de conception, seuls des dégâts « très mineurs » avaient été constatés.

La Nasa considérant qu’ils n’étaient pas problématiques, le grand départ pouvait intervenir six jours plus tard, soit avec seulement deux jours de report supplémentaires.

En route pour la Lune !

En huit minutes, le vaisseau Orion (sans équipage) a été placé sur orbite terrestre, sur une orbite initiale de 30 × 1 805 km.

Peu de temps après, les quatre panneaux solaires de son module de service ESM (European Service Module, fourni par l’Agence spatiale européenne) ont été déployés avec succès.

Puis, 98 minutes après le décollage, l'étage supérieur du SLS a démarré la manœuvre TLI (Trans-Lunar Injection), qui s’est achevée à 8 h 32 UTC : Orion était en route vers la Lune.

L’étage s’est ensuite séparé du vaisseau. Il emporte encore avec lui dix cubesats, qui seront largués au bout d’une demi-douzaine d’heures de vol, sur différentes orbites héliocentriques et des trajectoires de survol lunaire, l’un d’entre eux devant effectuer un alunissage semi-doux.

Une mission de 26 jours

La capsule Orion a ainsi entamé un périple de 26 jours, qui doit croiser une première fois la Lune au sixième jour de mission (21 novembre), véritablement se trouver sur orbite lunaire au dixième jour (25 novembre), puis se terminer le 11 décembre dans les eaux du Pacifique.

Si la retransmission en direct du lancement du SLS manquait cruellement de caméras embarquées, la suite promet d’être grandiose, avec pas moins de seize caméras installées pour prendre des images et des vidéos 4K de la Lune, comme nous n'en avons jamais vu auparavant…

Événement relayé au second plan

A une semaine près, le lancement d’Artemis 1 marquait le 55e anniversaire du premier vol de la fusée lunaire Saturn 5, le 9 novembre 1967 (mission Apollo 4).

Las, cette première grande étape du retour vers la Lune a été peu couverte par les médias, aussi bien en France qu’aux États-Unis, davantage préoccupés par l'affaire des deux missiles russes tombés hier en Pologne...