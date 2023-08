Le lancement du NG-19 de Northrop Grumman marque 10 ans de missions de ravitaillement de la Station spatiale internationale

Plus de 1,7M$ en financement pour soutenir l'industrie spatiale canadienne dans son exploration de l'environnement lunaire

Plus de 1,7 M$ pour soutenir l'industrie spatiale canadienne dans l'exploration lunaire. Le Lunar Gateway accueillera le Canadarm3 pour la recherche spatiale et les innovations technologiques. En décembre 2022, AllSeeing Corp., MDA, l'Université de l'Alberta, Pelican MRI, Inc., l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa et Lunar Medical ont reçu plus de 1,7 M$ de financement.