Le Kusnetsov a-t-il encore un avenir ?

Pour sa défense rapprochée, il bénéficie de toute la démesure et de l’expertise russe et d'une formidable puissance de feu :

196 missiles à courte portée,

14 tourelles de 30 mm couplées à 32 missiles à très courte portée,

et 60 roquettes anti sous-marine...

Il est intéressant de le comparer avec notre Charles de Gaulle qui n’est défendu "que" par 44 missiles de moyenne et très courte portées, mais qui bénéficie en contrepartie d’un groupe aérien complet et performant (chasseurs multirôles + avions radars et hélicoptères) ainsi que d'une escorte très complète (navires de lutte anti-sous-marine, navire de défense aérienne, sous-marin nucléaire d'attaque...). A part les Etats-Unis, la France est le seul pays à disposer d'un porte-avions équipé de catapultes, mais les Chinois ne sont pas loin (photo ci-contre, et voir notre article dédié à ce sujet en suivant ce lien)…