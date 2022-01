Le Shenyang J-15 change-t-il la donne face à Taïwan ?

Le J-15T, un possible élément dissuasif vis-à-vis de Taiwan

La Force Aéronavale Chinoise semble opérer une montée en puissance soutenue. En 2013, elle réceptionnait à peine son premier type d’avion capable d’opérer depuis son premier et unique porte-avion nouvellement achevé : le Liaoning. En 2019, la Chine met en service son second porte-avions STOBAR, basé sur le Liaoning : le Shandong.

Cette montée en puissance se confirme par les soupçons du lancement imminent du troisième porte-avions chinois : le Type 003. Ce bâtiment, équipé de catapultes électromagnétiques, aura la capacité de faire décoller des appareils plus lourds et aux missions très variées, mais qui sont encore au stade de développement. Seul le J-15T semble proche d’une mise en service depuis le Type 003. Cette nouvelle version, n’ayant plus la limitation sur la masse maximale au décollage inhérente au système STOBAR et dont la part des matériaux composites dans son aérostructure serait encore augmentée, pourra alors décoller à pleine charge et aurait donc la possibilité d’utiliser totalement ses 12 points d’emports.

Futur « camion à bombes » de l’aéronautique navale chinoise, le J-15T pourra être un élément dissuasif important envers Taiwan du fait de ses supposées capacités. D’autant plus que la Chine semble monter encore d’un cran les pressions envers son voisin : de plus en plus d’intrusions d’appareils chinois dans la zone d’identification de défense aérienne de Taiwan sont relevées, d’autant plus que ces appareils apparaissent en groupe de plus en plus grands…