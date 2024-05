Le groupe Saudia commande ferme 105 appareils de la famille Airbus A320neo

54 Airbus A321neo pour Saudia et 51 A320neo/A321neo pour Flyadeal

Le Groupe Saudia a profité de la tenue du Future Aviation Forum 2024 qui se déroule à Riyad pour annoncer la commande de 105 Airbus appareils de la famille Airbus A320neo. La commande globale prévoit que 54 Airbus A321neo iront chez Saudia tandis que la filiale low cost Flyadeal prendra 12 A320neo et 39 A321neo. Cette commande s'inscrit dans la démarche du Royaume de dynamiser l'activité touristique dans le cadre du plan Saudi Vision 2030 impulsé par le monarque.

143 moyen-courriers Airbus à réceptionner

Avec cette nouvelle commande, les deux compagnies aériennes du Groupe Saudia ont désormais 143 moyen-courriers Airbus à réceptionner. A fin avril 2024, Flyadeal n'avait aucun Airbus à réceptionner puisque les 11 A320ceo et les 21 A320neo qu'elle a actuellement en flotte font l'objet de contrats de location alors que Saudia avait encore 28 Airbus A321neo à réceptionner aux côtés de 10 A320ceo. Or, 105 + 38 = 143 et non 144. Les livraisons doivent s'échelonner de 2026 à 2032.

Le choix du Boeing 787 sur le long-courrier

Pour le long-courrier, le groupe Saudia a fait le choix du Boeing 787 avec une commande en juin 2023 pour 18 Boeing 787-9 et 21 Boeing 787-10. Un choix similaire à la jeune compagnie aérienne Riyadh Air qui avait commandé ferme 39 Boeing 787-9 auxquels s'ajoutent 33 options. Riyadh Air a aussi exprimé des besoins sur le segment moyen-courrier. Suivra-t-elle une démarche similaire à celle du Groupe Saudia ?