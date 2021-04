Le groupe Rafaut poursuit sa croissance avec le rachat de Alkan

Consolidation de la BITD

La consolidation de la base industrielle et technologique de défense (BITD) se poursuit. Le principal actionnaire du groupe Rafaut, la société de capital investissement HLD Europe, est entré en "négociations exclusives en vue de l’acquisition du groupe Alkan auprès de l’IDI et de Groupe Chevrillon". Objectif de l'opération : "rapprocher les groupes Rafaut et Alkan et de créer un champion des systèmes d’emports des avions et hélicoptères de défense et de sécurité civile". Le rapprochement est financé par une augmentation de capital à laquelle participent les autres actionnaires du groupe Rafaut : Ace Capital Partners, Etoile Capital et BNP Développement.

Croissance externe aussi pour Alkan

Spécialisé dans les systèmes d'emport et d'éjection sur aéronefs militaires, Alkan est présent notamment sur les programmes Rafale et Gripen, sur l’hélicoptère Tigre, et exporte ses produits dans une soixantaine de pays. La société a aussi réalisé des opérations de "croissance externe" au cours des années passées. Au début 2020, le rachat de l'atelier Aéroprécis dans l'Essonne (usinage de pièces mécaniques) avait été précédé d'un premier rachat en 2018, celui de SECA, un autre de ses sous-traitants et spécialisé dans le domaine de l’électronique et du câblage.

Groupe Rafaut : partenaire clef sur l'avion de combat du futur

Fort de 150 M€ de chiffre d’affaires, le futur groupe consolidé se positionnera "naturellement comme un partenaire clef de l’avion de combat européen du futur (NGF) dans le cadre du programme SCAF et entend également accélérer son développement à l’international, notamment aux Etats-Unis où le groupe Alkan bénéficie de positions commerciales prometteuses". Depuis l’acquisition par HLD Europe de Rafaut en 2018, le groupe a mené une stratégie de croissances externes ciblées : AEds en 2019 (réservoirs largables), Secapem en 2020 (systèmes d’entrainement pour pilotes), et Lace en 2021 (délesteurs multirôles pour le segment des hélicoptères).

Pour autant, le groupe Rafaut n'oublie pas le secteur de l'aviation commerciale et annonce d'ores et déjà qu'il "poursuivra sur les prochaines années sa politique de croissance externe, en particulier sur le secteur civil". Rafaut est également un spécialiste des systèmes électromécaniques embarqués dans le secteur civil (programmes A320, A330 et A350).