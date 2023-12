Le groupe Lufthansa commande ferme 80 Airbus A220-300 et Boeing 737 MAX

40 Airbus A220-300 et 40 Boeing 737 MAX 8 pour le groupe Lufthansa

Feu vert a été donné à la direction du groupe Lufthansa pour l'achat de 40 Airbus A220-300 et 40 Boeing 737 MAX 8 fermes. S'ajoutent des options d'achats pour 20 A220-300 et 60 Boeing 737-8 supplémentaires ainsi que sur 40 appareils de la famille A320. La livraison du premier A220-300 est attendue pour 2026 pour le compte de la nouvelle filiale Lufthansa City Airlines qui déploiera son réseau au départ de Francfort et de Munich dans son rôle de compagnie aérienne "feeder". Le groupe Lufthansa est déjà un opérateur de l'A220 puisque Swiss en exploite déjà 30 se répartissant en neuf A220-100 et 21 A220-300.

Le retour du Boeing 737 chez Lufthansa

Cette commande marque aussi une rupture avec les années passées puisque Lufthansa renoue avec le Boeing 737 dans sa dernière version, le Boeing 737 MAX et plus précisément le 737-8. La compagnie aérienne est en effet entièrement passée sur la famille Airbus A320ceo d'abord, puis A320neo ensuite. Le retour du Boeing 737 chez Lufthansa ne ne se fera pas néanmoins sous les couleurs de la compagnie aérienne. Aménagés pour un total de 190 passagers répartis en deux classes, les 737-8, livrés à partir du troisième trimestre 2027, seront exploités par une filiale déjà existante ou nouvelle. La formule est ambiguë et laisse la porte ouverte à la création possible d'un nouvel opérateur.

Une flotte de 100 Boeing 737 MAX 8 en 2032

Lufthansa annonce qu'elle dévoilera ses projets à une date ultérieure. Filiale existante ou nouvelle entité, l'opérateur disposera à terme d'une flotte de 100 Boeing 737 MAX 8. Une autre chose est sûre : Lufthansa est pressée de prendre les avions puisque les livraisons seront réalisées d'ici la fin de l'année 2032. Et cela vaut aussi pour Lufthansa City Airlines qui doit avoir réceptionné ses Airbus A220-300 d'ici à la fin 2031. Par contre, pour les 40 appareils de la famille A320 pris en option, aucun calendrier n'est précisé.