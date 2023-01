Le groupe Lion Air veut réceptionner 80 moyen-courriers Airbus et Boeing en 2023

Lion Air : 80 nouveaux Airbus et Boeing à réceptionner en 2023

Comme prévu (cf. Air & Cosmos n° 2795 du 8 septembre 2022), le groupe indonésien Lion Air compte accélérer ses réceptions d'avions Airbus et Boeing en 2023. Pas moins de 80 nouveaux Airbus et Boeing sont programmés pour cette année pour les différentes filiales du groupe : Lion Air, Wings Air, Batik Air, Batik Air Malaysia et Thai Lion Air. A fin août 2022, le nombre de vols opérés sur le marché intérieur indonésien n'accusait plus qu'un différentiel négatif de 18 % par rapport à la même période de 2019.

Ouverture de nouvelles lignes en Asie du Sud-Est

Même si cette dynamique a un peu ralenti sur le dernier trimestre 2022 sur le marché intérieur, le groupe Lion Air n'en prépare pas moins des augmentations de fréquence sur Singapour, Penang et Kuala Lumpur ainsi que l'ouverture de nouvelles lignes à destination du Bangladesh, du Pakistan, du Sri Lanka et de l'Inde.

Encore 178 Airbus A320neo et 230 Boeing 737 MAX en carnet

A fin novembre 2022, le groupe Lion Air avait encore 178 Airbus A320neo et A321neo en carnet ainsi que 230 Boeing 737 MAX.