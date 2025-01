Le groupe Iberia a frôlé les 31 millions de passagers en 2024

Iberia : ouverture de lignes en 2024

Les trois compagnies aériennes du groupe Iberia ont frôlé les 31 millions de passagers transportés l'année dernière. La comparaison avec 2019 est difficile car le périmètre a changé. Les 30,73 millions de passagers transportés se répartissent entre Iberia (18 677 812), Iberia Express (7 687 718) et Air Nostrum (4 367 215). L'augmentation de l'offre de capacité a logiquement accompagné l"ouverture de plusieurs lignes européennes : Tirana, Ljubljana, Salzbourg, Innsbrück et Tromso. De même, les vols d'Iberia Express sur les Iles Baléares et les Iles Canaries ont bien marché, aidés par des A321neo configurés en classe unique pour 232 passagers.

Le levier Amérique Latine

Iberia a logiquement joué de son levier Amérique Latine sur laquelle la compagnie aérienne dessert 18 destinations. La capacité a été boostée de 16 % à 5 300 000 sièges au moyen de 320 vols hebdomadaires. Pour autant, l'Asie n'a pas été oubliée avec l'ouverture d'une ligne directe sur Tokyo au moyen de l'A350-900 aménagé en trois classes : 31 sièges-couchettes en Affaires, 24 sièges en Eco Premium et 293 en Eco. Soit un total de 348 passagers possibles, ce qui place Iberia avec Ethiopian (343 en deux classes), Latam (339 idem) et Fiji Airways (334 idem).