Le gilet anti-drones des Spetsnaz

Le Zont (parapluie en russe) présente tous les aspects d’un gilet pare-balles, mais il est en fait doté d’un émetteur alimenté par une batterie qui brouille les systèmes de localisation par satellite qui sont utilisés par les drones. Et ce tant pour le système GPS ou Galileo, que Glonass ou Beidou. D'un poids de seulement 800g tout équipé pour une autonomie de 6h , il opère sur un rayon de 2 km. Enfin, pour répondre à l'hétérogénéité des théâtres d'opérations des spetznaz son fonctionnement est garanti de -40 à +50°C. Après la présentation d'un premier prototype en 2018 aux forces armées russes, le Zont serait actuellement expérimenté sur un théâtre extérieur.

C’est en raison du nombre de pertes humaines occasionnées par les drones kamikazes employés sur le front syrien, que la société Zala, filiale du groupe Kalachnikov et fournisseur attitré des forces spéciales russes, a développé au cours des trois dernières années une gamme de produits destinée à neutraliser les données de localisation par satellite. Zala a tout d’abord lancé les fusils anti-drones Rex-1 et 2, mais comme toutes les solutions occidentales analogues ces produits nécessitent de visualiser avec précision la menace, de mobiliser plusieurs opérateurs pour couvrir toutes les directions, et d’être inefficace en cas d’attaque par saturation. Aussi en complément du Zond, Zala a réalisé à la demande des forces spéciales russes un mini-drone, le Zala 421-16E, qui brouille pendant plusieurs heures les liaisons de données et les signaux de navigation par satellites dans une sphère de 5 km autour d'un commando.

Des drones de reconnaissance au UCAV, des pods ISR aux systèmes anti-drones, la Russie réalise actuellement un retour spectaculaire dans le domaine des plateformes non pilotées comme l'a démontré le dernier salon Army2020 qui s'est déroulé fin août à Kubinka dans la banlieue de Moscou. Un reportage complet y sera consacré dans le numéro d'Air&Cosmos qui sortira le 25 septembre 2020.