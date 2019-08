Le Gifas sera aussi présent au Salon MAKS

Le salon aéronautique MAKS ouvrira ses portes demain, mardi 27 août, sur le site de Zhukovsky, près de Moscou, et le Gifas fédèrera à cette occasion quinze entreprises françaises sur le Pavillon France implanté dans le Hall 3. Lors de cette édition 2019 du salon MAKS, seront présentes et soutenues par le Gifas les sociétés suivantes : Aerometals & Alloys, Alkan, Ateq-Measurement Solutions, Axon'Cable, Dedienne Aerospace, Draka Fileca, Hutchinson, Lameco, Nicomatic, Permaswage, Radiall, Safran, Sereme, Thales, Trelleborg Sealing Solutions. Un mélange de donneurs d'ordres, d'équipementiers et de PME ainsi que des spécialistes de la maintenance. Par ailleurs, Airbus, CFM International et Zehr Aero (représentant Cobham, ADR, Lisi Aerospace, Titeflex) exposeront sur leur propre stand. Le Gifas représentera aussi l'industrie française à l'occasion de la réunion annuelle du CEFIC, le conseil économique franco-russe dirigé au niveau ministériel. Le Gifas et ses partenaires russes (UAI et Roscosmos) participeront aux ateliers aéronautiques et spatiaux du CEFIC.