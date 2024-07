Le futur avion de chasse de l’armée américaine a-t-il du plomb dans l’aile ?

Le leitmotiv de l’U.S. Air Force est bien l’amélioration des systèmes aériens, avec une prédominance de la R&D sur les technologies émergentes. Le NGAD est constitué d’une plateforme centrale, l’avion, avec des outils de communication et de guerre électronique avancés. À l’instar du Scaf européen, faire est voler le NGAD avec des nuées de drones est l'option privilégiée, dans le cadre du programme Collaborative Combat Aircraft (CCA). En 2020, l’USAF faisait secrètement voler un prototype du NGAD . Un démonstrateur à échelle réelle, « brisant des records », rapportait alors Defense News. Outre son interconnectivité, le chasseur de 6ème génération devrait voir ses capacités furtives accrues et une maniabilité améliorée.

Aux Etats-Unis, le choix de l’avionneur chargé de concevoir un chasseur de 6ème génération approche. L’avion de chasse, qui pourrait être produit par Boeing ou Lockheed Martin, était initialement pensé pour remplacer des F-22 vieillissants. Un article publié le 10 juillet sur le site The War Zone remet les compteurs à zéro concernant ledit remplacement. Le Next Generation Air Dominance (NGAD) est toujours sur les rails, mais son futur est résolument incertain.

Le NGAD devait donc partiellement supplanter les Raptor à l’horion 2030, dont les premiers modèles sont mis en service à partir de 2005. Mais pour le General Kenneth S. Wilsbach, de l’USAF, le remplacement pur et dur des F-22 n’est plus d’actualité. Pour le haut-gradé américain, « le F-22 est un appareil fantastique, avec plusieurs mises à jour prévues pour moderniser les chasseurs ». Pour l’année fiscale 2025, le budget de la défense prévoir d’allouer 7 milliards de dollars à la modernisation des F-22, comprenant les plus anciens Block 20. Le gouvernement américain souhaitait initialement retirer 32 aéronefs de la circulation, justifiant ce choix par les capacités technologiques de chasseurs tels que le J-20 chinois, dont la performance des radars déjouerait la furtivité de l'avion de Lockheed. Selon Forbes, citant des officiels de la défense, la modernisation des 32 F-22 couterait 3,5 milliards de dollars.

Privilégier la modernisation et le F-35

Les premières estimations concernant la production du NGAD pointe vers une enveloppe d’environ 250 millions de dollars par appareil. Une somme conséquente, que l’Air Force pourrait rediriger, priorisant la modernisation de l’actuelle flotte et la livraison de F-35. De quoi mettre en retard la conception du NGAD ? Une hypothèse probable. Le programme CCA est déjà actif et prévoit de faire voler, à terme, une force conjointe de 1 000 à 3 000 drones aux cotés de chasseurs tels que le F-35, le F-15EX ou le futur bombardier B-21.