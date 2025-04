Le français Demgy Group rachète l'américain Tool Gauge

Demgy Group aux Etats-Unis : Chicago en 2015 et Tacoma en 2025

Le groupe normand Demgy Group poursuit son implantation aux Etats-Unis. Dix ans après le rachat de MetPlastic devenue Demgy Chicago, société fournissant des solutions métal-plastique spécialisée dans le moulage par injection thermoplastique, ainsi que dans la conception et la fabrication de ses propres moules, pour les secteurs de l'aéronautique et du médical; Demgy Group rachète donc Tool Gauge, implantée à Tacoma, près de Seattle, et fabricant de pièces plastiques pour l'intérieur des cabines d’avion et fournisseur de Rang 1 de Boeing. En 2023, Demgy Group avait acquis la société EIS Aircraft en Allemagne, devenue DEMGY EIS, spécialiste européen des composants plastiques et composites pour l'intérieur des cabines d’avion et fournisseur majeur d'Airbus.

Demgy Pacific : deux ateliers au plus près de Boeing

Rebaptisée Demgy Pacific et dirigée par Mike Walter, déjà président de Demgy Chicago; Tool Gauge apporte deux ateliers au plus près de Boeing dans l'Etat de Washington. L'un est dédié au moulage par injection de polymères à haute performance pour les pièces des intérieurs de cabine ; l'autre à l'usinage des métaux pour les pièces détachées d'avions, qui sera également consacré à l'usinage des polymères à haute performance.

Plus de 130 M€ de chiffre d'affaires pour Demgy Group

Grâce à cette acquisition, le chiffre d'affaires du groupe DEMGY dépassera les 130 M€ d'ici 2025, indique le groupe normand. DEMGY Group compte désormais 10 sites avec un effectif total de 950 personnes. DEMGY Group vise un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros à l'horizon 2030.