Le Falcon 6X certifié par l'EASA et la FAA

Dassault Aviation, le constructeur du Falcon 6X, s'est félicité de cette certification. La société a remercié les équipes de l'EASA et de la FAA pour leur engagement dans ce processus exigeant. Le Falcon 6X est décrit comme un avion d'affaires exceptionnel, équipé pour répondre aux exigences les plus récentes en matière de réglementation, ce qui renforce son niveau de sécurité et de sûreté. Sa portée de 10 200 km le rend adapté tant pour les missions quotidiennes que pour les longues distances.

Le Falcon 6X offre un nouveau standard de confort et d'autonomie.

Le Falcon 6X, récompensé pour le confort intérieur de sa cabine, est prêt à voler plus de 12 heures sans escale. Dassault Aviation, qui a livré plus de 10 000 avions militaires et civils dans plus de 90 pays en un siècle, possède une expertise reconnue dans la conception, le développement, la vente et le support de tous types d'avions. En 2022, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 6,9 milliards d'euros.