Le F-35 et la technique du "pied dans la porte"

Des partenaires étrangers négligés

Si à partir de 2019 plusieurs chantiers ont été initiés pour améliorer le maintien en condition opérationnelle (MCO) du F-35 (disponibilité des pièces détachées, réparations, délais), les résultats tardent à se concrétiser. Par exemple, dans 16 % des cas durant l’année 2020, le F-35 était cloué au sol par manque de pièces. L’objectif fixé pour l’année fiscale 2020 d’une disponibilité du F-35A à 90 % n’a pas été atteint. La situation pour les clients étrangers est qualifiée quant à elle de « problématique ». Pour 2018, plus de 80 % des pièces considérées comme « critiques » n'ont pas été reçues par les pays partenaires dans le délai contractuel des 6 jours prévus, et 60 % en 2020 alors que l’objectif était de tomber en dessous de 40 %.

Records d'indisponibilité

Le temps de réparation des appareils, fixé contractuellement à un délai compris entre 60 et 90 jours, a atteint une moyenne de 131 jours en août 2020. Pire, la stratégie de propriété intellectuelle, recommandée par le GAO en septembre 2014 pour centraliser les données techniques (« technical data ») de l’appareil, et ainsi en faciliter la maintenance n’avait toujours pas été réalisée en février 2021 ! Mais c’est l’entretien des moteurs qui poserait le plus de problèmes. Les projections évaluent l'attrition du stock des moteurs à 800 unités en 2030, et sans de sévères corrections 43 % du parc mondial des F-35 pourraient rester cloués au sol. Pour l’année 2020, le niveau de maintenance des moteurs s’est avéré plus élevé que prévu, mais seuls 43 % des moteurs retirés ont pu être réparés.

Dérive structurelle

Cette mauvaise gestion a entraîné une hausse considérable du coût du programme, qui dépasse à nouveau les projections prévues. Le coût d'acquisition du F-35 a doublé en 15 ans passant de 200 milliards en 2002 de dollars à 406,5 en 2017. Quant au coût d'entretien pour l'ensemble de son cycle de vie jusqu'en 2070, il est désormais estimé à 1300 milliards de dollars par le Pentagone, soit 150 milliards de plus que prévu. On comprend désormais le souhait de l'US Air Force de passer au NGAD aussi rapidement que possible. Depuis 2005, le GAO ne cesse de répéter que la dérive budgétaire du programme est structurelle. Aussi, il recommande au Congrès de subordonner les futures acquisitions - Le DoD prévoit d’acheter un total de 2500 F-35 - à des progrès significatifs en matière de réduction des coûts, mais également d'exiger du Pentagone un audit annuel sur les progrès accomplis. En somme, et comme nous le confiait récemment un journaliste suisse "Le F-35 y a mieux, mais c'est moins cher".