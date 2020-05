Le drone Hermes 900 se modernise pour les missions de sauvetage

Recherche et sauvetage.

Elbit Systems a présenté le 7 mai dernier une nouvelle version de son drone Hermes 900, en configuration SAR (search and rescue). Celui-ci emporte ainsi un kit pouvant être mis en œuvre lors de missions de recherche en environnement maritime. Un premier appareil a d'ores et déjà été livré à un client en Asie du Sud Est.

Capacités.

Cette nouvelle version de l'appareil combine ainsi les capacités des capteurs optroniques, pour la partie détection et identification de personnes en détresse, à quatre radeaux de sauvetage, montés sous les ailes de l'appareil, et capable d'accueillir chacun jusqu'à six personnes. L'intelligence embarquée permet de calculer le point de largage des canaux afin de rester à proximité des personnes devant être secourues sans prendre de risque pour leur sécurité.

Plus d'autonomie.

L'ambition pour Elbit Systems avec un tel système est de permettre aux équipes de recherche et sauvetage de s'affranchir des contraintes rencontrées lors de l'emploi d'avions habités pour de telles missions. En effet, ces derniers disposent d'une autonomie beaucoup moins importante (rappelons que l'Hermes 900 dispose d'un temps de vol de 24 heures) et sont moins résistants aux météos complexes, souvent rencontrées en environnement marin.