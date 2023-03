Le déclin de la présence d'easyJet en Allemagne

La part du réseau d'easyJet en Allemagne ne cesse de diminuer, malgré les coûts et les taxes élevés ainsi que les rendements peu élevés dans le pays. Cette baisse se reflète dans la part de sièges disponibles à la vente, qui n'était que de 4,0% au deuxième trimestre de 2022. Cette part devrait être encore plus basse pour le deuxième trimestre de 2023. Toutefois, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, le Portugal et l'Italie continuent d'être des marchés cruciaux pour easyJet.

easyJet en Allemagne

easyJet opère sur le marché allemand depuis 25 ans, ayant débuté avec son premier vol en 1998 reliant Londres Stansted à Munich, une liaison héritée de Go. Depuis, Berlin Schönefeld et Dortmund ont également été utilisées comme bases à partir de 2004 (Dortmund a fermé en 2012). Hambourg a également été une base entre 2014 et 2018, tandis que Berlin Tegel a été transformée en base en 2018 suite à la cessation d'activité d'Airberlin. Tegel a été à l'origine de l'activité domestique d'easyJet en Allemagne, mais elle a été de courte durée et a enregistré des pertes financières.

Le déclin d'easyJet en Allemagne

Pour avril-juin 2023, easyJet a prévu de ne desservir que trois aéroports en Allemagne, à savoir Berlin Brandenburg (une base avec 52 liaisons), Hambourg (quatre liaisons) et Munich (quatre liaisons). Les données de Cirium indiquent que la compagnie prévoit de mettre à disposition 758 000 sièges au cours de ce trimestre, dont 87% seront disponibles au départ de Berlin. L'Allemagne ne représente qu'une part de 2,8% des sièges système d'easyJet, ce qui représente une baisse de 29% par rapport à l'année précédente et la proportion la plus faible depuis le deuxième trimestre de 2004.