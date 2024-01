Le cosmos en 2083 (10/11) : Les planètes artificielles

La Terre est actuellement pleine comme un œuf ! Elle s’est formée il y a quelque 4,5 milliards d’années dans la « zone habitable » de l’étoile Soleil, rapidement couverte d’un océan où la vie cellulaire a commencé à se développer il y a 3,5 milliards d’années. Il y a 500 millions d’années, la vie a conquis des terres jusque-là arides pour s’y multiplier sous forme d’une couverture végétale et d’écosystèmes variés, où se sont développées toutes les espèces animales que nous connaissons, jusqu’à l’anthropogenèse et l’émergence récente des humains. Aujourd’hui, la Terre est pleine comme un œuf au vingtième jour d’incubation du poussin, aux limites de ses ressources, juste avant l’éclosion. Les crises se multiplient, de la surpopulation à l’épuisement des énergies et des matières premières, faisant craindre un effondrement qui pourrait être fatal.

Une idée apparue en 1975

Récemment, dans le temps de quelques générations seulement, une civilisation technologique s’est développée, qui nous a permis de sortir de notre planète d’origine, de communiquer et d’échanger facilement, et de gérer notre monde avec une puissance informatique inouïe, de nature (r)évolutionnaire. Irons-nous prochainement habiter la planète Mars ? Ferons-nous de la Lune une grande banlieue de la Terre ? C’est possible. Mais, dès 1975, le physicien Gérard O’Neill a envisagé qu’en utilisant les matériaux des astéroïdes et l’énergie du Soleil, nous avons aussi la possibilité, dans l’environnement proche de la Terre, de créer des planètes artificielles où pourront vivre des milliers puis des millions d’habitants et de travailleurs. Son livre The High Frontier, traduit en français par Les villes de l’Espace, pouvait à l’époque apparaître comme de la science-fiction, mais il a été un point de départ pour les pionniers visionnaires que sont Jeff Bezos, Elon Musk et Richard Branson.

Une réalité imminente

Près d’un demi-siècle plus tard, les communautés spatiales sont aujourd’hui une réalité imminente et, le 15 septembre dernier, plus de 65 organisations mondiales étaient réunies à New York pour proposer aux Nations Unies un 18e Objectif de Développement Durable (ODD) de « L’Espace pour Tous », avec le développement de communautés spatiales qui seront l’outil pour faciliter la réalisation des 17 premiers ODDs de l’Agenda 2030. C’est un objectif réaliste. En 1961, un président américain proposait d’aller sur la Lune avant la fin des années soixante. Ce fut fait et en 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin posaient leurs pieds sur l’astre de nos nuits, avec des moyens qui peuvent sembler primitifs, nous qui avons connu la révolution numérique, la miniaturisation des équipements, et maintenant, l’IA.

Si notre monde économique et politique veut bien en prendre conscience, une première planète artificielle pourrait être construite pour 2030. Un groupe de jeunes ingénieurs « NewSpace » vient de concevoir une communauté spatiale en forme d’anneau de deux kilomètres de diamètre, pour un millier d’habitants, dont l’activité principale pourrait être la fabrication de centrales électriques orbitales avec les ressources que nous offrent les millions d’astéroïdes. Ce projet a été baptisé « Volodia Ring » en hommage à l’ingénieur réunionnais d’origine russe Vladimir Syromiatnikov qui, en 1975, en pleine guerre froide, avait organisé, une rencontre historique en orbite entre Américains et Soviétiques, avec le remarquable projet ASTP « Apollo-Soyouz ».

L’objectif ultime

Qui peut construire les planètes artificielles ? Les plus compétents et les plus qualifiés sont certainement les industriels de l’armement. Et si aujourd’hui, demain, les industriels français, européens, américains, russes, ukrainiens, israéliens, chinois, iraniens, japonais, indiens, etc. etc. décident, au lieu de fabriquer des instruments de destruction, de coopérer pour construire ensemble un avenir pacifique et prospère, ils en tireront des bénéfices beaucoup plus importants que ce qu’ont pu leur apporter toutes les guerres. Et ils sauveront la planète, ce qui est l’objectif ultime des activités de défense !