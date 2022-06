Le Congrès américain ouvre une enquête sur la fiabilité du F-35

Le F-35 : un avion défectueux ?

La mise en service du F-35 au sein de l’armée de l’air américaine et dans d’autres pays acheteurs est un véritable feuilleton, tant les chasseurs de Lockheed Martin cumulent les problèmes. En 2018, le HASC alertait déja, dans un rapport au Congrès américain par la suite rendu public, sur la faible portée opérationnelle du F-35C. Le rayon d'action de cette version navalisée du F-35 (à décollage par catapulte et atterrissage par brins d’arrêt) était si faible qu'il était nécessaire de rapprocher les portes-avions de leur cible, jusqu'à les mettre à portée des missiles ennemis... Avec sont autonomie en vol de « seulement » 670 miles nautiques (1 240km), l'avion est considéré comme inefficace si le porte-avion se situe à plus de 1 800km d’une cible.

Mais la version navale du F-35 n’est pas la seule à être critiquée pour ses problèmes techniques et logistiques, les deux autres modèles de l'avion, le F-35A (à décollage et atterrissage conventionnel) et le F-35B (à décollage court et atterrissage vertical) rencontrant également énormément de difficultés : sur les 857 défaillances encore répertoriées en juillet 2021, seules 165 étaient en cours de résolution alors que sept problèmes « critiques » de catégorie 1 étaient encore identifiés, pouvant avoir une incidence lors de la réalisation d’une mission.

Laura Seal, porte-parole du Joint Program Office du F-35, consacré à l’étude et la conception des capacités des avions de chasse, déclarait à la même période que tous les défauts ne pouvaient être dévoilés publiquement, arguant que de telles informations mettraient en danger les pilotes.