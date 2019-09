Le commandement de l'espace devient réalité

Le Ministère des Armées a annoncé le 3 septembre la mise en place du commandement de l'espace, suite à la signature, par Florence Parly, d'un arrêté. Le commandement de l'espace (CDE) est rattaché à l'Armée de l'Air et dépend du chef d'Etat-Major de l'Armée de l'air. Cette branche deviendra ainsi à terme l'Armée de l'air et de l'espace.

Le CDE se compose actuellement de 220 militaires. Les hommes et femmes qui composent les rangs du commandement de l'espace proviennent « du commandement interarmées de l'espace (CIE), du centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux (COSMOS) et du centre d'observation par satellites (CMOS) », détaille le Ministère des Armées. L'ensemble des effectifs, amené à croître, sera installé à Toulouse, où l'industrie aéronautique et spatiale dispose d'un ancrage important. « Une équipe de préfiguration y est d'ores et déjà en place », ajoute le MinArm.

Le commandement de l'espace, dont la création avait été annoncée par le président Emmanuel Macron, puis Florence Parly, en juillet dernier, aura la responsabilité de définir et mettre en œuvre la politique spatiale française. Un vaste chantier au regard des différentes menaces identifiées par le Ministère des Armées. Il convient ainsi d'avoir une bonne maitrise du trafic spatial ce qui passe par : « la gestion d'une situation spatiale congestionnée, la surveillance de la prolifération des moyens spatiaux, l'analyse des capacités rendues possibles par les technologies nouvelles et la mise sur pied de moyens propres à compenser l'absence de régulation internationale du trafic spatial ». La maitrise de l'espace passe également par une connaissance des actions militaires qui s'y déroulent. A partir de là, il convient de « protéger les systèmes et les services spatiaux d'intérêt pour les armées, de parer l'émergence de doctrines d'agression dans l'espace, de surveiller l'emploi des armes ''non traditionnelles'', d'assurer par les moyens spatiaux nécessaires la direction des actions militaires dans les autres milieux, par exemple pour le lancement de missiles, voire, si la doctrine évoluait dans ce sens, de mettre en œuvre des moyens d'action ». Enfin, afin de pouvoir mener ces premières missions, il apparaît nécessaire de pouvoir maitriser « l'environnement spatial pour garantir la transmission des ordres et contre-ordres et pour pouvoir analyser la situation spatiale », expliquait le sénat en janvier dernier.