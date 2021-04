Le cluster NAE lance sa marque Fabrication Additive en Normandie

Fabrication additive en Normandie

Le cluster NAE vient de lancer la marque FAN pour Fabrication Additive en Normandie avec l'appui de la Région Normandie présidée par Hervé Morin. Objectif : fédérer "l'ensemble des acteurs industriels, académiques et transverses du territoire pour propulser l'intégration de cette technologies dans les PME et ETI normandes". Cette démarche de structuration de filière se fait en partenariat avec CCI Normandie, Cosmetic Valley, NextMove, Normandie Energies, Normandie Maritime, Pôle ATEN – CMA Normandie et Pôle Pharma.

Déjà 20 industriels identifiés

Pas moins de 20 industriels ont d'ores et déjà été identifiés et répertoriés. Outre Volum-e, la Normandie compte d'autres acteurs comme 3D&G, 3DSens, 6NAPSE, Analyses & Surface, ArianeGroup, Arkema, CEVAA, COTRAL, Creative, Dedienne Multiplasturgy® Group, Expériences & Technologies, Francofil, IPC, Jusdeliens, Mallard SA, MSC Scanning, Normandy EcoSpace, Groupe PG, Polytechs. Cette cartographie va continuer à s’enrichir car le but est de regrouper l'ensemble des acteurs normands présents sur la chaîne de valeur : la matière (sous différentes formes), les méthodes (avec l’ingénierie de conception et la maîtrise des procédés), les moyens (avec des fabricants et revendeurs d’équipements et de logiciels) et les activités transverses, telles que le contrôle et la caractérisation, la R&D et les expérimentations, la formation et la normalisation.

Formation et R&D

La réussite d'une filière technologique et industrielle passe aussi par la formation d'où la mise en place d'une Académie « FAN » regroupant tous les acteurs de la formation du territoire normand abordant la Fabrication Additive : 3D&G, CESI, Creative,Groupe FuturComposé, Esitech Rouen, ESIX, Expériences et Technologies, INSA Rouen Normandie, Normandy EcoSpace, Polyvia Formation et Volum-e. La R&D et les expérimentations se feront aussi au travers des plateformes technologiques ouvertes à l’ensemble des acteurs industriels et académiques : Francofil, spécialisée dans le développement de fils techniques pour impressions 3D sur mesure, et Arkema spécialisée sur le procédé SLS (fusion poudre polymère). Mais, il s'agit également d'ouvrir "d’autres plateformes technologiques afin d’être en capacité de déployer plus facilement les usages de la fabrication additive sur les autres procédés métalliques (Cold Spray, fusion lit de poudre, dépôt de fil métallique, Binder jetting sable (pour de la fonderie)".