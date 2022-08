Le chef d'Al-Qaïda tué par une frappe de missile R9X à Kaboul

Un missile "ninja" à l'oeuvre : le R9X

Une fois de plus, la mouvance djihadiste Al-Qaïda se retrouve temporairement sans chef. Les États-Unis ont annoncé que la CIA (Central Intelligence Agency) a procédé à une frappe de drone sur Kaboul, en Afghanistan, le dimanche 31 juillet. L'objectif : éliminer Ayman al Zawahiri, émir et chef d'Al-Qaïda depuis la mort d'Oussama Ben Laden en 2011 et l'un des principaux instigateurs de l'attentat du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Le terroriste était caché dans un bâtiment résidentiel de la capitale afghane, sur lequel l'attaque a été menée. L'homme se situait alors sur le balcon de la propriété, en vue du drone depuis lequel le missile a été tiré.

Le lendemain, le président américain Joe Biden s'adressait à ses citoyens lors d'une allocution, suivie par des communiqués des forces armées détaillant le déroulé de l'opération. Un missile Hellfire R9X a été tiré d'un drone armé, possiblement un MQ-9 Reaper. La spécificité de la munition utilisée est qu'elle ne contenait pas d'explosif et n'a tué que sa cible. Le R9X, secrètement déployé en 2017, est un missile air-sol Hellfire modifié gagnant en vitesse grâce à l'énergie cinétique et équipé de six lames se déployant peu avant l'impact. Ce système novateur tranche avec les précédentes itérations des AGM-114, le remplacement d'une charge explosive par des lames permettant d'éviter de potentielles victimes collatérales. Rapide, le missile peut atteindre une vitesse de 1 000 km/h avant l'impact.