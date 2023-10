Le CFM Leap reprend du Figeac Aéro

Plus de 30 M€ sur 10 ans pour Figeac Aéro

Figeac Aéro vient de se voir confier par Safran Aircraft Engines la production du carter d’échappement TRV (Turbine Rear Vane) du moteur CFM LEAP-1B qui équipe la famille Boeing 737 MAX. Un contrat d'un montant de plus de 30 M€ sur 10 ans pour Figeac Aéro. La pièce à produire est en inconel (alliage constitué principalement de nickel, de chrome, de fer, de magnésium et de titane) et requiert un savoir-faire technique pointu tant par ses dimensions, la complexité de son process de fabrication, que par ses volumes élevés. Les premières livraisons de carters TRV sont attendues au cours du deuxième semestre 2024, avec une montée en puissance de la production en 2025.

Déjà présent sur les autres moteurs CFM Leap

Figeac Aéro produit déjà des pièces moteurs pour le CFM Leap-1B mais aussi sur les autres moteurs CFM Leap. Et notamment des viroles de carter intermédiaire (VCI) pour les moteurs Leap-1A et Leap-1B ainsi que les viroles interveines pour les trois versions de la famille CFM Leap : 1A sur la famille Airbus A320neo, 1B sur la famille Boeing 737 MAX et 1C sur le Comac C919.

Et sur les nacelles des Airbus A320neo équipés de CFM Leap-1A

Extension d'un contrat existant signée en mai 2023, Figeac Aéro produit aussi des pièces métalliques à forte valeur ajoutée pour les nacelles des appareils de la famille Airbus A320neo équipés de moteurs CFM Leap-1A. D'une durée de 10 ans, ce contrat prolongé est d'une valeur de près de 140 M€ avec une production répartie entre Figeac et Casablanca.