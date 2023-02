Le Centre Spatial Universitaire de Montpellier-Nîmes prévoit quatre nouvelles missions en 2023

Après le succès des nanosatellites Robusta 1D (Celesta) et 1F (MTCube 2), lancés en juillet 2022 par SpaceX, la Fondation Van Allen et le Centre Spatial Universitaire de l’université de Montpellier-Nîmes s’apprêtent à une année 2023 chargée, avec quatre nouvelles missions : Djibouti 1A et 1B, Robusta 3A Méditerranée et Enso.

Djibouti 1A et 1B sont les deux premiers nanosatellites de la République de Djibouti.

Il s’agit de cubesats 1U éducatifs.

Ils seront lancés dans le cadre du programme national Hydrosat, qui consiste à collecter des données climatiques.

Ils ont été construits par une dizaine d’ingénieurs formés par le CSU.

Robusta 3A Méditerranée est également un cubesat 3U éducatif, qui vise notamment à améliorer la précision des prévisions météorologiques autour du bassin méditerranéen, et en particulier la prévision des épisodes cévenols.

Il est co-financé par la Fondation Van Allen et le Cnes, dans le cadre du projet Nanolab Academy.

Il est développé en partenariat avec Météo France, l’IGN, l’Ensta Bretagne et le Port de Sète, dans l’Hérault.

Le dernier cubesat (1U), Robusta 1E / Enso, (Expleo Nanosat for Solar-irradiance Observations), sera dédié à l'observation de l'irradiance solaire et de son impact dans l’ionosphère terrestre.

Il est développé en partenariat avec la société d’ingénierie francilienne Expleo Group et l'Agence spatiale sud-africaine.