Le Canada commande neuf ravitailleurs Airbus A330 MRTT

Neuf ravitailleurs Airbus A330MRTT pour le Canada

Sélectionné en avril 2021 comme seul fournisseur qualifié au terme de l'appel d'offres lancé par le gouvernement canadien pour le remplacement des A310 MRTT (CC-150 Polaris), Airbus Defence Space s'est vu attribuer le contrat en bonne et due forme. D'un montant de 2,1 Md€, il porte sur quatre Airbus A330 MRTT neufs et cinq A330-200 d'occasion qui seront reconvertis pour leurs nouvelles missions. "Le contrat couvre une gamme complète de services de formation, incluant les solutions les plus avancées tels que le simulateur de vol complet, afin de préparer et d’assurer le maintien de la qualification des équipages, dans le contexte de modernisation de l'infrastructure de formation des opérations aériennes des Forces armées canadiennes", indique Airbus.

Première livraison en 2027

Les A330-200 neufs seront assemblés à Toulouse. La conversion de ces appareils dans les installations de l'A330 MRTT à Getafe, en Espagne, est prévue pour mi-2025, et le premier MRTT sera livré à l'Aviation Royale Canadienne en 2027. "Les A330 MRTT seront équipés d’un système de perche, de tuyaux et de paniers pour les options de ravitaillement, ainsi que de solutions de cybersécurité et de contre-mesures. Tous ces appareils pourront être installés avec la trousse d'évacuation médicale d'Airbus, qui comprend deux unités de soins intensifs et des civières supplémentaires".

Airbus A330MRTT : 15 clients et 76 commandes

Avec ce nouveau contrat, l'Airbus A330MRTT compte 15 clients et 76 commandes. "L'A330 MRTT cumule 90 % de parts de marché hors les États-Unis et plus de 270 000 heures de vol. Cette plateforme mature a fait ses preuves au combat sur différents théâtres d'opérations tels qu’au Moyen-Orient et sur le flanc est de l'Europe. L'interopérabilité, la réussite des missions et les taux de disponibilité ont prouvé être les points forts des performances de cet avion", souligne Airbus.