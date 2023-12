Le Canada commande à son tour le drone MQ-9B SkyGuardian

Le Canada, 4e client export du MQ-9B SkyGuardian

Avec 11 drones General Atomics Aeronautical Systems MQ-9B SkyGuardian commandés fermes, le Canada devient le 4e client export de cet aéronef télépiloté déjà acquis par la Grande-Bretagne, la Belgique et le Japon. D'un montant de 2,49 milliards dollars canadiens, le contrat inclut également la fourniture de six postes de contrôle au sol, d'un nouveau centre de contrôle au sol, deux nouveaux hangars d’aéronefs, de l'armement "initial" et de la formation des équipages de mission et des techniciens.

Une version améliorée du Reaper

Le SkyGuardian est une version améliorée du Reaper avec une autonomie poussée à 40 heures à une altitude de 50 000 pieds (15 000 m) et la capacité de fonctionner dans l’espace aérien général (civil et militaire) à l’aide du système de détection et d’évitement (TCAS) conçu par General Atomics Aeronautical Systems. Une fonction d'autant plus vitale que le Canada a la volonté d'utiliser aussi ses MQ-9B en soutien "des opérations d’aide civile telles que les interventions lors d’incendies de forêt et d’inondations". Ce qui devrait faire réfléchir un certain nombre de pays européens confrontés aux mêmes enjeux. Avec une capacité de mise en commun des moyens, à l'instar de ce qui a pu être fait avec les ravitailleurs.

Première livraison en 2028

La première livraison du MQ-9B SkyGuardian au Canada est prévue en 2028 et la pleine capacité opérationnelle est programmée d’ici 2033.