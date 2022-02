Le CAESAR NG couplé aux drones ?

Le CAESAR nouvelle génération (NG) 6x6 Mark II sera développé durant les quatre prochaines années. Cela fait toutefois plusieurs années que Nexter exposait de nouvelles propositions pour ce système d'artillerie, en ce compris la combinaison canon-drone. L'évolution la plus avancée date d'octobre 2019, lors des Journées de l'artillerie augmentée, Nexter a démontré la possibilité d'intégrer le drone Spy'Ranger 330 de Thales avec le CAESAR. L'Armée de Terre a justement mis en service 35 de ces drones (30 km d'autonomie et un vol de maximum 2h30). Si l'intégration canon-drone est retenue par la DGA, les batteries d'artillerie CAESAR vont alors gagner en précision et en indépendance (le Spy'Ranger est très facilement déployable). La batterie peut aussi gagner en efficacité grâce à un drone terrestre chenillé pouvant transporter une dizaine d'obus ainsi que leurs charges. Ce drone peut, en complète autonomie, faire des rotation entre la zone de ravitaillement et le canon.

Le CAESAR NG ne verra que très peu de changement sur son système d'arme, ce dernier ayant fait ses preuves (environ 40 km de portée). En revanche, les communications seront modernisées (nouvelles radios CONTACT), la motorisation sera nettement améliorée (460 CV contre 215 CV auparavant), tout comme la protection de la cabine (niveau 2 : résistance à l'explosion d'une mine, grenade ou toute explosion équivalente à 6 kg d'explosif). Comme son ancienne version, le CAESAR NG restera un canon automoteur aérotransportable (A-400M ou C-130).