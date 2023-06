Le Bourget 2023 : la présence de Boeing

Le Boeing 737 MAX 10 et nouveau Boeing 777-9 seront mis en avant

Lors de la 54e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace qui se tiendra au Bourget du 19 au 25 juin 2023, Boeing aura l'opportunité de présenter ses solutions aéronautiques, spatiales et de défense. Deux avions commerciaux de Boeing seront mis en avant lors de cet événement : le Boeing 737 MAX 10 et le tout nouveau Boeing 777-9, qui seront présentés lors de démonstrations en vol. Wisk Aero, une filiale du groupe se concentrant sur la mobilité urbaine, exposera son taxi aérien de 6e génération entièrement électrique et autonome, avec pour objectif d'obtenir la certification pour le transport de passagers.

Boeing dévoilera son nouvel outil Cascade

Boeing dévoilera Cascade, son nouvel outil de modélisation de l'impact climatique, lors du salon. Cet outil sera librement accessible et fournira aux professionnels des informations exploitables, permettant ainsi à l'industrie aéronautique de travailler l'objectif de zéro émission nette à l'horizon 2050. Parallèlement, le groupe présentera un nouvel outil spécialement conçu pour suivre les capacités d'avitaillement en carburant aviation durable (SAF - Sustainable Aviation Fuel) à travers le monde. Boeing fera le point sur ses efforts pour la livraison d'avions compatibles avec des carburants 100 % renouvelables d'ici 2030.