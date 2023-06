Le Bourget 2023 : Air India concrétise sa commande pour 250 Airbus

Air India : d'une lettre d'intention à un contrat ferme

Air India a logiquement profité de cette 54e édition du Salon du Bourget pour transformer en contrat ferme sa lettre d'intention signée en février dernier pour 250 avions Airbus se répartissant en 210 moyen-courriers (140 A320neo et 70 A321neo) et 40 long-courriers (34 A350-1000 et six A350-900). Le choix de la motorisation des long-courriers ne fait aucun doute, les appareils sont uniquement proposés avec des Rolls-Royce Trent, tandis que la compagnie aérienne a déjà annoncé son choix pour le CFM Leap-1A quant à la propulsion des moyen-courriers Airbus.

Différents services en soutien

La commande des CFM Leap comprend un volet soutien MRO que l'on retrouvera très certainement sur les Rolls-Royce Trent puisque le motoriste a une formule MRO baptisée TotalCare. Ce soutien MRO est aussi prévu dans la commande des Airbus puisqu'elle inclut la formule "Integrated Materials Solutions" de Satair, filiale d'Airbus, pour la disponibilité des pièces ainsi que de l'apport de la dernière plateforme d'analyse de données Skywise Core X3. Un soutien MRO qui fait l'objet, pour l'instant, de lettres d'intention qui devrait logiquement se transformer en contrats fermes.

Airbus : 750 ventes en Inde en deux jours

Avec le contrat historique signé par IndiGo pour 500 avions et la concrétisation de la commande d'Air India, Airbus aura vendu 750 appareils en deux jours au Salon du Bourget. On n'est pas loin des 800 si l'on rajoute les différents contrats annoncés également. Un total qui rappelle ceux des années d'avant la pandémie. Et on ne peut que s'en réjouir.