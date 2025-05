Le Boeing 787-9 franchit le cap des 1 500 ventes fermes

Boeing 787-9 : le cap des 1 500 ventes fermes

A fin avril 2025, le Boeing 787-9 affichait 1 470 ventes fermes et les commandes passées ce mois par Qatar Airways et Etihad Airways permettent au gros-porteur de franchir le cap des 1 500 ventes fermes bien avant le prochain Paris Air Show 2025 ou Salon du Bourget 2025. La première compagnie aérienne a en effet signé pour 130 Boeing 787 supplémentaires et la seconde pour un nombre non précisé d'exemplaires sur une commande globale pour 28 gros-porteurs qui relèvent peut être du recyclage de contrats antérieurs. De son côté, Qatar Airways ne précise pas la répartition de sa nouvelle commande entre les trois modèles de la famille 787.

75 % pour le GE Aerospace GEnx et 25 % pour le Rolls-Royce Trent 1000

Avec ces deux nouveaux contrats, le motoriste GE Aerospace accroît ses parts de marché face à Rolls-Royce puisque les deux transporteurs ont d"ores et déjà annoncé qu'elles équiperont leurs Boeing 787 avec des GEnx, un choix qui s'inscrit dans les pas des sélections précédentes en faveur du GEnx. Hors les commandes de Boeing 787-9 dont la motorisation n'a pas encore été choisie par les clients, le GE Aerospace GEnx détenait d'ores et déjà 75 % de parts de marché sur ce modèle face au Rolls-Royce Trent 1000 qui a traversé quelques difficultés techniques récurrentes. Ce que la pandémie a fait oublier.

Le Boeing 787-9 garde son avance face à l'Airbus A350-900

Dans les tablettes de Boeing dès le lancement de la famille 787, le 787-9 n'a qu'une très courte avance sur l'Airbus A350-900 en termes de calendrier puisque le second sera lancé en 2006. Les deux appareils effectuent leur premier vol la même année, en 2013, 14 juin pour l'A350-900 et 17 septembre pour le Boeing 787-9. Avec de premières livraisons également la même année : 9 juillet 2014 pour le 787-9 et le 22 décembre 2014 pour l'A350-900.

Avec 1 500 ventes fermes, le Boeing 787-9 garde son avance commerciale face à l'Airbus A350-900 qui vient de franchir tout récemment le cap symbolique des 1 000 ventes fermes. Au regard de leurs caractéristiques techniques et performances respectives, les deux avions ne sont pas en concurrence frontale : l'A350-900 est plus long et donc prend plus de passagers et va plus loin. En fait, les deux appareils sont complémentaires pour le marché avec, pour l'instant, une nette préférence pour le modèle le plus petit.