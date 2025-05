Le Boeing 777X franchit le cap des 600 ventes fermes avant le Salon du Bourget

Qatar Airways passe à 124 Boeing 777-9 et 777-8F

La visite du président des Etats-Unis au Moyen Orient a été l'occasion pour Qatar Airways d'officialiser son importante commande de gros-porteurs qui était dans les tuyaux depuis l'arrivée de son nouveau président, Badr Mohammed Al Meer, au début du mois de novembre 2023. Ce dernier avait en effet annoncé l'intention de la compagnie aérienne d'acquérir un nombre conséquent de gros-porteurs dans le cadre du renouvellement et l'extension de son parc. Qatar Airways a donc décidé de commander 130 Boeing 787 et 30 Boeing 777-9 supplémentaires. Qatar Airways passe ainsi à 124 Boeing 777-9 et 777-8F.

La famille Boeing 777X franchit le cap des 600 ventes fermes

Avec ce contrat, la famille Boeing 777X franchit le cap des 600 ventes fermes qu'elle frôlait déjà, il y a quelques jours. Du côté de Qatar Airways, qui s'était engagée dès le mois de novembre 2013 sur 50 Boeing 777-9 et un certain nombre d'options à l'époque non dévoilées, les acquisitions portent désormais sur 90 Boeing 777-9 et 34 Boeing 777-8F (plus 16 options), la version cargo. La commande de Qatar Airways amplifie le poids du Moyen Orient dans les ventes des 777X.

Préparer le renouvellement du parc gros-porteurs

Qatar Airways fait partie de ses compagnies aériennes qui veulent maintenir l'âge moyen de leurs flottes autour des dix ans pour des raisons de marketing, d'exploitation mais aussi financières car la revente d'avions sur le marché de la seconde main est une opération intéressante selon la valeur résiduelle de l'avion et cette dernière augmente en ces temps de pénurie d'appareils disponibles. Sur les 50 Boeing 787 en service dans la flotte de Qatar Airways, une grosse vingtaine a d'ores et déjà dix à plus de 10 années d'exploitation commerciale. L"âge moyen du parc des Boeing 777 est beaucoup plus élevé mais les 777X ont pris du retard.