Le Boeing 777X achève son premier vol

Le Boeing 777X vient d'achever un tout premier vol de près de 4 heures. Décollant du site d'Everett de Boeing, situé au nord de Seattle, ce samedi 25 janvier à 10h 10 min, heures de Seattle, le long-courrier, propulsé par ses deux moteurs General Electric GE9X, s'est posé sur la piste de l'aéroport de Boeing Field à 14h 01 min. Ce vol tant attendu et dont la programmation a été perturbée par le mauvais temps lance un programme d'essais qui se déroulera sur une période de 13 à 16 mois. Avec première livraison dans le courant du premier semestre 2021. Le Boeing 777X, lancé en novembre 2013 lors du Salon de Dubaï, affiche 309 ventes fermes et 31 engagements d'achats. Si Emirates est le principal client avec 115 exemplaires commandés, suivie de Qatar Airways qui en a pris 60, le Boeing 777X compte trois clients asiatiques et deux clients européens. Ces derniers sont Lufthansa et British Airways, respectivement 20 et 18 commandes fermes. En Asie, Singapore Airlines, Cathay Pacific et All Nippon Airways ont signé pour un total de 61 exemplaires.