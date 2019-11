Le Bangladesh se dote d'un radar Leonardo

La Bangladesh Air Force a acquis un radar de surveillance aérienne Kronos Land, conçu par Leonardo. Celui-ci va permettre au Bangladesh de moderniser ses moyens de surveillance et de défense aérienne. Le contrat inclut également le soutien, les pièces de rechange et un programme de formation. Celui-ci sera organisé à la fois en Italie et au Bangladesh.

Leonardo a d'ores et déjà vendu quarante radars Kronos Land à travers le monde.