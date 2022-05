Le 3/30 Lorraine s'offre un triplé au NATO Tiger Meet !

Depuis le 9 mai, 10 escadrilles membres de l'Association des Tigres de l'OTAN s'entrainent au-dessus du ciel grec, auprès de 12 autres escadrilles grecques et 1 escadrille française (non-membres) aux opérations de grandes ampleurs engageant un nombre important d'avions ( article sur le sujet ).

Après deux semaines d'opérations intenses et complexes, le NATO Tiger Meet se termine aujourd'hui. Afin d'encourager l'esprit de coopération et de partage, plusieurs traditions jalonnent ces deux semaines d'entrainement. L'une d'entre elle est la remise de prix pour récompenser les escadrilles les plus méritoires. Ces prix ne sont en aucun cas une équivalence à des médailles en fonction de points récoltés durant des compétitions (le but n'étant pas de créé des frictions entre les escadrilles) : l'escadrille méritoire est reconnue par ses pairs à la fin de la compétition.