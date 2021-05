Le 100ème A400M vient de sortir de sa chaîne de production à Séville

100ème exemplaire

Le 100ème A400M produit par la chaîne d’assemblage de Séville a effectué son premier vol le 24 mai dernier. Numéroté MSN111, il va venir renforcer les neuf A400M Espagnols déjà présents à Saragosse, dans le nord-est du pays. Airbus indiquant également dans un communiqué de presse que les huit utilisateurs de l’A400M ont franchi les 100 000 heures de vol, et ce, sur tous les continents et dans toutes les conditions météorologiques.

Progression constante

Si le développement de l’A400M fut compliqué, l’appareil semble désormais avoir atteint une maturité certaine. En effet, ses différents problèmes liés au ravitaillement en vol, ou au FADEC de Thales ont depuis été résolus, qui avaient été mis en avant pour doter l’AAE de deux C-130J-30 et deux KC-130J supplémentaires en janvier 2016.

Indispensable

Remplaçant le C-160 Transall et suppléant les Hercules dans l’ordre de bataille de l’Armée de l’Air et de l’Espace, l'A400M s'avère désormais indispensable à la bonne conduite des opérations aériennes, comme le fait remarquer sa présence constante en BSS et sur les missions les plus stratégiques. De plus, son soutien logistique (MEDEVAC) lors de l’épidémie de COVID-19 fut fortement apprécié par les autorités civiles. Il intègre désormais des capacités uniques en termes d'IA qui vont lui permettre de creuser l'écart sur ses concurrents à l'export.