L’atterrisseur chinois Zhurong s’est posé sur Mars

Deuxième puissance sur Mars

A l’occasion de sa première mission interplanétaire, la Chine est devenue la deuxième puissance (après les Etats-Unis et la sonde Viking 1, en juillet 1976) capable de déposer un engin à la surface de la planète Mars : le 14 mai à 23h15 UTC, l’atterrisseur Zhurong s’est posé en douceur au sud d’Utopia Planitia, une vaste plaine de l'hémisphère nord.

A défaut de prises de vue de la zone d’atterrissage, la Chine a partagé cette image des contrôleurs au sol, à Pékin, s’assurant du succès de la manœuvre.

Une mission de trois mois

Zhurong, qui embarque une petite astromobile, a été conçu pour fonctionner sur la planète rouge pendant au moins 90 jours martiens.

La mission permettra d’étudier la structure géologique de la planète, les caractéristiques du sol et la distribution de la glace d'eau en surface, la composition des matériaux de surface, le climat et l'environnement de surface, ainsi que le champ physique et la structure interne.

Va piano

La mission Tianwen 1 avait été lancée le 23 juillet 2020 depuis le site de Wenchang, dans le sud de la Chine.

La sonde s’était mise sur orbite le 10 février dernier autour de la planète rouge, devenant la sixième puissance à réaliser l’exploit, après les Etats-Unis (1965), l’Union soviétique/la Russie (1974), l’Europe (2003), l’Inde (2014) et les Emirats Arabes Unis (la veille).

Il semblerait que les étapes suivantes soient programmées les 22, 27 et 28 mai, avec les premiers tours de roue de l’astromobile, une séance de photographie mutuelle avec l'atterrisseur, puis la première liaison descendante de données scientifiques.

Félicitations

L’Agence spatiale européenne a salué l’exploit le 15 mai en début d’après-midi sur son compte Twitter : « Félicitations à l'équipe chinoise #Tianwen1 pour l'atterrissage réussi de leur rover #Zhurong sur Mars ! ».

Deux heures plus tôt, l’entreprise d’Etat russe Roscomos précisait, également sur Twitter, que la mission Tianwen 1 complétera le programme de « coopération prometteuse » entre scientifiques russes et chinois.